Rückzug: Rendi-Wagner kandidiert nicht beim SPÖ-Parteitag

SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner zieht sich als SPÖ-Chefin zurück. Nachdem sie bei der Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz nur Rang drei belegte, erklärte sie sich vor dem Parteipräsidium am Dienstag.

Rendi-Wagner bedankte sich eingangs bei allen Mitgliedern, die bei der Befragung für sie gestimmt haben. "Mein ganz besonderer Dank gilt aber meinem Team", so Rendi-Wagner, "das mich in sonnigen, wie stürmischen Seiten begleitet hat". Es sei eine große Verantwortung, an der Spitze der Sozialdemokratie zu stehen. "Ich habe diese Verantwortung seit mehr als vier Jahren mit viel Herzblut und vollster Überzeugung wahrgenommen", so Rendi-Wagner.

Und auch wenn das Ergebnis "arschnkapp" gewesen sei, stellte Rendi-Wagner klar: "Ich werde daher nicht am kommenden Bundesparteitag kandidieren." Sie werde dem Bundesvorstand nun einen geordneten Wechsel an der Parteispitze und im SPÖ-Klub vorschlagen. Und: Sie habe Andreas Babler eingeladen, neben Hans Peter Doskozil ebenfalls bei den Gremien dabei zu sein. Babler habe zugesagt.

