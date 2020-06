Nach Nachbaur-Rücktritt: Team Stronach irritiert

Nachbaur soll eine der wenigen gewesen sein, auf die der 82-jährige Frank Stronach hört. Der Legende nach soll es ihn beeindruckt haben, wie ihn die damalige Studentin (geboren am 2. April 1979) in der Grazer Oper hartnäckig nach einem Job fragte. Aus einem Praktikum in Kanada wurden etliche Jahre, Nachbaur - nach außen stets freundlich, aber unnahbar - stieg zur rechten Hand des Magna-Gründers auf.

Ob des Ergebnisses von 5,7 Prozent bei der Nationalratswahl 2013 war Stronach aber sichtlich enttäuscht - nach einem rigorosen Umbau in der Partei zog er sich nach und nach zurück und überließ der ehrgeizigen Nachbaur die harte Oppositionsarbeit. "Man hat das Gefühl, mit Betonschuhen zu schwimmen", meinte die politisch unerfahrene Juristin einmal über die Mühen der Ebene. Reüssieren konnte das Team Stronach am politischen Parkett nicht wirklich, stattdessen machten die Abgeordneten eher mit auffälligen Aussagen zu Homosexualität oder Mindestsicherungsempfängern auf sich aufmerksam. Zuletzt erfreute sich die Medienwelt an der Schlagzeile, dass die als toughe Businessfrau geltende Nachbaur ein Kind erwartet.

Schon vor einigen Wochen gab Stronach jedenfalls zu verstehen, dass er sich einen "starken Mann" an der Spitze wünscht, der angriffiger formulieren soll. Nachbaur gab sich damals nach einer Aussprache trotzdem gewohnt loyal: " Frank sagt, ich mache meinen Job sehr gut. Ich bin das freundliche, stilvolle Gesicht der Partei." Der "starke Mann" wurde bis jetzt noch nicht gefunden, und der Austro-Kanadier selbst war bei seinem aktuellen Besuch in Österreich auch nicht besser drauf, wie man aus der Partei hört.