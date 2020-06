Stronach streicht Nachbaur 140.000 Euro Gage

Am Samstag steigt Frank Stronach wieder in seinen Privatjet und kehrt Österreich den Rücken. Mit im Gepäck: Enttäuschung und Verbitterung. Er spürt, dass die Partei nur noch letzte Lebenszeichen von sich gibt. "Das Team Stronach ist ähnlich wie das BZÖ ein prominenter lebender Untoter", sagt Politologe Peter Filzmaier. Stronachs Frust bekommt in erster Linie Klubchefin Kathrin Nachbaur zu spüren. Für sie hatte er 32 Millionen Euro investiert, um das Team Stronach (TS) zu gründen.

Im Sommer gab es wegen der schlechten Umfragewerte das erste große Zerwürfnis zwischen Mentor Frank und Nachbaur. Nun hat er sie quasi " enterbt". Der Milliardär hat ihr die 200.000 Dollar Jahresgage (rund 140.000 Euro), die Nachbaur bislang zusätzlich zum Polit-Salär von der Stronach Group kassierte, gestrichen. Nachbaur bestätigt gegenüber dem KURIER die Gehaltseinbuße.

Als Grund gibt die Klubchefin wortkarg an: "Es ist halt so." Doch wer Stronach kennt, der weiß, diese Maßnahme ist ein deutliches Zeichen von Vertrauensverlust. Am Freitag sagte sie nun überraschend eine Pressekonferenz ab. Offiziell sei das aus Termingründen passiert.