Anschober vermutlich kommende Woche wieder im Dienst

Dass sich Anschober, wie oe24.tv gemäß einem Interview mit Kogler am Donnerstag berichtet, wegen Kreislaufproblemen in Spitalsobhut befunden habe, dementiert das Gesundheitministerium auf KURIER-Nachfrage. Seit August fiel der grüne Minister drei Mal krankheitsbedingt aus - zwei Mal befand er sich deshalb im Spital, aber nicht gegenwärtig, so sein Büro.