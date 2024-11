Fußi wirft SPÖ "Dirty Campaigning" vor und macht Privates jetzt selber öffentlich

In der Parteizentrale wurde das laut APA umgehend dementiert. Dort zeigt man sich mittlerweile sichtlich genervt von den Vorwürfen Fußis. Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim kündigte in einer Aussendung an, den Sachverhalt zur rechtlichen Prüfung einem Anwalt zu übergeben: "Die Anschuldigungen und Unterstellungen sind völlig haltlos."

Weil seine "eigene Partei", die SPÖ, seine Krankenakte an Redaktionen verteile und "Dirty Campaigning" betreibe. Das behauptet zumindest Fußi - und geht mit den intimen Details aus seinem Privatleben jetzt proaktiv an die Öffentlichkeit.

Kein Datenabgleich möglich

Die 14.100 Unterstützungserklärungen, die er jetzt schon hat, kommen laut Fußi aus allen Teilen der Republik und beinhalten Mitgliedsnummern. Er habe aber keine Möglichkeit, zu überprüfen, ob es sich bei den Unterstützern wirklich um SPÖ-Mitglieder handelt, sagt der PR-Berater. Die Partei habe ihm den Datenabgleich verwehrt.

Fußi will noch mehr sammeln, deshalb soll es demnächst eine Million Beilagen in zwei Tageszeitungen geben - bestehend aus einem offenen Brief und einer Auflistung an Themen, die sich die SPÖ unter seiner Führung vornehmen würde. Und freilich Unterstützungserklärungen, die Parteimitglieder nur noch ausfüllen und einreichen müssten.

Bei der Pressekonferenz macht er zudem darauf aufmerksam, dass man relativ einfach SPÖ-Parteimitglied werden kann, um dann auf neuerote.at eben Fußi als neuen Parteichef zu unterstützen.