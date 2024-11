"Rudi Fußi hat in vielem recht": Schellhorn-Tweet sorgt für Aufsehen

Ein kurzer Tweet von Neos-Verhandler Sepp Schellhorn sorgt mitten in den laufenden Koalitionsverhandlungen für politischen Zündstoff. Der Gastronom, der für die Neos zentrale Themen wie Wirtschaft, Inflation und Steuern verhandelt, schrieb am Mittwoch auf der Plattform X (ehemals Twitter): „@rudifussi hat in vielem recht. Das muss man einfach sagen.“

Der PR-Berater Rudolf Fußi, der wie berichtet Andreas Babler als SPÖ-Chef stürzen will, hatte kurz davor eine Pressekonferenz abgehalten.