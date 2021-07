SPÖ kritisiert "Chaostage am Ballhausplatz" - und kämpft noch mit eigenem Chaos

Beim Gespräch in Kärnten sei aber klar zum Ausdruck gekommen: "Es geht nicht um einzelne Personen, sondern um die Sozialdemokratie als starke Bewegung. Wir müssen gemeinsam an einem Ziel arbeiten, auch, wenn es möglicherweise unterschiedliche Schwerpunkte in den Bundesländern gibt."

In den Wochen zuvor habe man gesehen, dass die SPÖ mit ihren Vorschlägen und mit ihrer Vorsitzenden in der Lage sei, in den Umfragen dazuzugewinnen. Zuletzt lag die SPÖ bei bis zu 27 Prozent, dann gab es "eine kleine Delle", erklärte Deutsch.

"Rendi hat Chance nicht genützt"

Nicht nur aus Salzburg, auch aus der Steiermark war zuvor ein weiteres Mal Kritik an der Bundesparteispitze gekommen. "Wenn die SPÖ die nächste Wahl gewinnen will, muss sie mit einem neuen Spitzenkandidaten ins Rennen gehen. Pamela Rendi-Wagner hat ihre Chance nicht genützt", meinte der Leobener Bürgermeister Kurt Wallner in der Kronen Zeitung.

Andere Ortschefs aus dem Bundesland zeigten sich verständnisvoller. Rendi-Wagner sei nun einmal gewählt worden und habe es auch nicht leicht, lautete der Tenor.