Rote Personalnot in Salzburg

Es war ein ungewöhnlicher Auftritt, den politische Beobachter am Mittwoch im Salzburger Landtag zu sehen bekamen. Der sonst so ruhig und oft spröde wirkende ÖVP-Chef Wilfried Haslauer stand mit hochrotem Kopf hinter dem Rednerpult und attackierte die SPÖ frontal. „Ich will nicht länger Teil einer Regierung Burgstaller/ Brenner sein“, polterte er in Richtung Koalitionspartner; baldige Neuwahlen seien der einzige Ausweg.

Der 56-Jährige will es offenbar wissen. Neun Jahre lang musste sich Wilfried Haslauer mit der Rolle des Landeshauptmann-Stellvertreters begnügen. Neun Jahre lang musste er miterleben, wie Gabi Burgstaller ihn bei gemeinsamen Auftritten blass aussehen ließ. Neun Jahre lang musste er sich den Vergleich mit seinem Vater, dem legendären Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer senior (1992) gefallen lassen, der das Land von 1977 bis 1989 regierte, zuletzt sogar mit absoluter Mehrheit: ein großer Schwarzer, begnadeter Redner, voller Leidenschaft für Kultur – und Cognac.

Nun will auch der Junior in die erste Reihe aufrücken.

Dabei war Haslauer ein politischer Spätstarter. Nach seinem Jus-Studium arbeitete er 19 Jahre lang als selbstständiger Rechtsanwalt in Salzburg. Im Jahr 2004 zauberte der damalige ÖVP-Landeshauptmann Franz Schausberger den Juristen mit dem prominenten Namen kurz vor der Landtagswahl als seinen Wunschnachfolger aus dem Hut. Die Wahl ging dennoch desaströs verloren. Schausberger nahm den Hut, Burgstaller zog in den Regierungssitz im Chiemseehof ein und Haslauer rückte zur Nummer eins in der ÖVP auf. In den folgenden Jahren gelang es Haslauer zwar, die bei seinem Antritt stark gespaltene Partei zu einigen – gegen die Sympathiewerte von Landesmama Gabi Burgstaller fand er aber bei der Wahl 2009 kein Rezept.