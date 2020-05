Rot-Blau in Eisenstadt, Wut im rot-grünen Wien

Das Burgenland ist nun ein Einzelfall, nämlich das einzige Land, in dem die Freiheitlichen Partner in einer Koalition sind. Bisher stellten sie lediglich Proporz-Landesräte. Die rot-schwarze Zusammenarbeit ist mittlerweile absolutes Minderheitenprogramm, es gibt sie derzeit in Niederösterreich, wie es in der Steiermark weitergeht, bleibt abzuwarten.

Am Ruder waren die Blauen bis zur Wahl 2013 in Kärnten und bis 2009 als Juniorpartner in Vorarlberg. In Kärnten wurden sie abgewählt, dort regiert jetzt die " Kenia"-Koalition aus SPÖ, ÖVP und Grünen, die Blauen haben nur mehr einen Proporz-Landesrat. Einen solchen gibt es auch in Oberösterreich und drei nicht-amtsführende Stadträte in Wien.

In Vorarlberg brachte sich die FPÖ mit einem antisemitischen Sager ihres Parteichefs Dieter Egger 2009 um die - seit 1949 bestandene - Mitarbeit in der Regierung. Intensive Bemühungen, nach der Wahl 2014 wieder aufgenommen zu werden, fruchteten nicht: LH Markus Wallner entschied sich für Schwarz-Grün.

Damit folgte er dem Trend, der die Regierungen seit 2013 bunt werden ließ. In Salzburg entschied sich LH Wilfried Haslauer - nachdem die ÖVP in der Finanzskandal-Wahl den ersten Platz zurückholte - für die Zusammenarbeit mit Grünen und dem Team Stronach, also die zweite Dreier-Koalition Österreichs. Auch in Tirol beendete LH Günther Platter vor zwei Jahren die lange Ehe mit der SPÖ und wandte sich den Grünen zu.