Roland Düringer: "Parlamentarier sind Sklaven"

Sie wollen also beim nächsten Urnengang antreten?

So weit sind wir nicht. Aber es wäre eine Möglichkeit, um etwas zu ändern. Für die Hypo erwägen wir eine Volksabstimmung. Politiker möchte ich nicht werden, dafür müsste ich meine persönliche Freiheit aufgeben.

"Die Hypo ist ein Symptom für die Krankheiten Macht und Geldgier", haben Sie mal gesagt. Wie haben Sie das gemeint?

Die Politik ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Wir sind schnell bereit, uns über die gierigen Politiker aufzuregen. Aber wie agieren wir selbst, wenn wir im All-Inclusive-Urlaub sind? Verhalten wir uns da nicht gierig? Warum agiert die Politik so? Weil sie gesellschaftliche Rahmenbedingungen vorfindet, in denen sie so handeln kann.