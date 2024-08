FPÖ-Politiker Leo Lugner: Mit prominentem Namen in den Vorzugsstimmenwahlkampf

Der am Montag 91-jährig verstorbene Bau- und Societylöwe Richard Lugner hat gleich drei Versuche mit eher überschaubarem Erfolg unternommen, um in der Politik Fuß zu fassen. Der Name Lugner wird aber auch im anstehenden Nationalratswahlkampf eine gewisse Rolle spielen: Sein Schwiegersohn, der Wiener FPÖ-Politiker Leo Lugner, will im Herbst in den Nationalrat einziehen.