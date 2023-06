Restitution in Israel: "Liegender Hund" nach Hause gebracht

Enkelin Rimon-Palevsk machte sich 2005 auf die Suche nach Kunstwerken ihrer Großeltern. Wie sich herausstellte, wurde der "Liegende Hund" 1941 von Kunsthändler Friedrich Welz durch die Albertina erworben. Reichmann war 1938 noch Eigentümer des signierten Aquarells und dürfte es zwischen 1940 und 1941, also kurz vor seinem Tod, veräußert haben.

Weitere Maßnahmen für jüdisches Leben

Edtstadler hat bei ihrer Israel-Reise eine Rede beim AJC Forum (American Jewish Committee) gehalten, den israelischen Außenminister Eli Cohen und Präsident Jitzchak Herzog getroffen.

"Meine Gespräche zeigen mir einmal mehr: Das effektivste Mittel gegen den steigenden Antisemitismus ist die Förderung von jüdischem Leben. Wir prüfen daher weitere Schritte, um jüdisches Leben in Österreich noch besser zu fördern und zu sichern. Um unserer Vorreiterrolle auch in Zukunft gerecht zu werden, müssen wir die Maßnahmen weiterentwickeln", so die Ministerin.