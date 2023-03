"Noch eine Woche Zeit": Rendi-Wagner fordert Mietpreisbremse

"Man kann nicht weniger wohnen"

Auch Felbermayr habe sich für ein Modell der Mietpreisbremse ausgesprochen. Wenigstens auf den sollte die Regierung hören, kritisierte Rendi-Wagner. "Ich sage als Sozialdemokratien: Es muss doch möglich sein, den Menschen in dieser schwierigen Zeit zu helfen." ÖVP und Grüne würden auf dem Rücken der österreichischen Mieterinnen und Mieter streiten. "Beim Wohnen kann man nicht weniger einsparen. Man kann nicht weniger wohnen."

Die SPÖ untermauerte ihre Forderung einer Mietpreisebremse "für alle" Wohnungen. Also nicht nur Richtwert- und Kategoriemieten, sondern auch freie Mieten am nicht-regulierten Markt. Die Preisbremse müsse zudem für kleine Unternehmen - Blumenläden, Bäckereien - gelten. "Das ist jetzt nichts Abnormales, was in Österreich jetzt verlangt wird", sagte Rendi-Wagner. Spanien, Portugal, Dänemark oder Schweden hätten auch Mietpreisbremsen umgesetzt - und dort sei die Inflation niedriger.

Die SPÖ fordert prinzipiell eine Aussetzung der Mietzinserhöhungen bis 2026. Ab dann sollen die jährliche Mietzinserhöhungen mit maximal 2 Prozent gedeckelt werden, so die SPÖ-Forderung weiter. Ein Blick in andere EU-Länder mit ähnlichen Regelungen zeige, dass die Menschen so entlastet werden könnten.