Rendi-Wagner: "Jeder muss sich seiner Verantwortung bewusst sein. Auch Doskozil“

Vergangenen Sommer sei die SPÖ noch bei 30 Prozent gestanden, jetzt seien es gerade mal 25 – trotz größter Inflations- und Energiekrise der letzten Jahrzehnte. Wie das nur sein könne, wollte ORF-Anchor Armin Wolf am Sonntag von Parteivorsitzender Pamela Rendi-Wagner wissen? „Weil wir uns in der Öffentlichkeit viel zu sehr mit internen Diskussionen aufhalten“, so deren Antwort. Was sie meinte: Wegen Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der Rendi-Wagners Kurs und damit ihre Eignung als Parteichefin ständig in Frage stellt.