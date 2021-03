Rendi-Wagner: "Wie viele Warnungen braucht Regierung noch?“

Angesichts der dramatisch steigenden Zahlen auf den Intensivstationen forderte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner heute erneut "wirksame, rasche Maßnahmen für ganz Österreich, um den Anstieg an Infektionen und IntensivpatientInnen zu stoppen", denn die sei dramatisch. "Das Virus macht vor Bundesländergrenzen nicht Halt.“

Gleichzeitig warnte Rendi-Wagner auch vor einer Verschärfung der Lage im Westen Österreichs. Die Osterruhe in drei Bundesländern reiche nicht aus, um den gefährlichen Trend aufzuhalten, erkärte sie. "Damit wir den Anstieg der Infektionen stoppen, sind Maßnahmen für ganz Österreich notwendig. Um den Kollaps der Spitäler zu verhindern, ist ein mehrwöchiges Runterfahren in ganz Österreich notwendig. Angesichts der Lage auf den Intensivstationen gibt es keine Alternative und auch keine Sekunde Zeit zu verlieren. Die Regierungsspitze ist in der Verantwortung.“