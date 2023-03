Pamela Rendi-Wagner: Rote Frontfrau gibt nicht klein bei

Wenig danach wankte die SPÖ schlecht vorbereitet in das schlechteste Nationalratswahl-Ergebnis ihrer Geschichte, was Rendi-Wagner mit dem legendären Spruch "Die Richtung stimmt" auch noch garnierte. Eigentlich schien ihre Zeit damit schon abgelaufen, doch sie besitzt eine machtpolitische Kunst, die selbst manchem Berufspolitiker fehlt. Rendi-Wagner sucht sich die Verbündeten an den richtigen Hebeln. Die mit allen Wassern gewaschene Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) wurde ihr politischer Schutzengel, Bürgermeister Michael Ludwig verdonnerte seine Wiener Stadtpartei hinter Rendi-Wagner und die Gewerkschaft goutierte, in allen inhaltlichen wie personellen Fragen bei der Chefin Gehör zu finden.

Mit dieser mächtigen Rückendeckung zieht die SPÖ-Vorsitzende nun ins nächste Gefecht, das nicht das letzte sein muss. Zum Erstaunen des Publikums ging Rendi-Wagner just in einer burgenländischen Ruhephase und im Gefolge der nächsten schmerzhaften Wahl-Pleiten der Sozialdemokratie in die Offensive, griff Doskozil ungewöhnlich scharf öffentlich an und verkündete vor Selbstvertrauen strotzend ihre Bereitschaft zum Duell.

Dass dieser sich nun tatsächlich auf ein solches einlässt, war nicht unbedingt zu erwarten - und ob Doskozil ein solches auch ohne die Provokationen der letzten Tage gesucht hätte, weiß nur er selbst. Der Ausgang des Rennens ist dabei einigermaßen offen. Denn ob die Partei lieber den robusten Macher aus dem Burgenland an ihrer Spitze hat als die öffentlich meist freundliche, aber stets etwas distanzierte Amtsinhaberin, ist alles andere als gewiss. Und schließlich hat Rendi schon der ein oder andere Sturm nicht umgehauen.

Facharztausbildung in London

Zur Person: Joy Pamela Rendi-Wagner, geboren am 7. Mai 1971 in Wien, verheiratet mit dem Diplomaten Michael Rendi, zwei Töchter, 1996 Promotion an der Medizinischen Universität Wien, Facharztausbildung in London, wissenschaftliche Arbeit am Institut für Tropenmedizin der Med-Uni Wien, 2008 Habilitation, Gastprofessur an der Universität Tel Aviv, ab 1. März 2011 Sektionschefin und Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit im Gesundheitsministerium, ab 8. März 2017 Gesundheits- und Frauenministerin, seit der Regierungsbildung von ÖVP und FPÖ Abgeordnete zum Nationalrat und Gesundheitssprecherin der SPÖ. Seit 25. September 2018 Vorsitzende der SPÖ, zunächst geschäftsführend.