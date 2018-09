Rendi-Wagner soll es in der SPÖ richten

Denn die ursprünglich vom Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der Gewerkschaft und der burgenländischen SPÖ favorisierte Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures hatte dem Druck, die Partei doch bitte aus Solidarität zu übernehmen, mit Vehemenz standgehalten.

Wie sehr man versucht hatte, die frühere Bundesgeschäftsführerin zu überzeugen, zeigt unter anderem die Tatsache, dass sie sich innerhalb von nur 48 Stunden gezwungen sah, zwei mal lautstark und maximal öffentlich zu erklären, dass sie den Job nicht will. „Es ist eine große Ehre gefragt zu werden, den Vorsitz in dieser traditionsreichen Partei zu übernehmen. Wichtig ist aber, dass man sich von der Ehre nicht blenden lässt. Mein Platz ist im Präsidium des Nationalrates.“ So schrieb Bures in einer schriftlichen Erklärung – und machte, nolens volens, Pamela Rendi-Wagner zur ersten weiblichen Bundesparteivorsitzenden der 1888 gegründeten SPÖ.

In Teilen der Wiener Roten und der Gewerkschaft gab es bis zuletzt Vorbehalte gegen die ausgebildete Medizinerin. „Nicht gegen sie als Person“ , wie der Chef einer Teil-Gewerkschaft im KURIER-Gespräch erklärt, „sondern deshalb, weil sie als Parteimitglied und Politikerin einfach noch nicht die Erfahrung hat, die man ganz, ganz oben benötigt. Mit Quereinsteigern hat die Partei in der Vergangenheit ja ausnehmend schlechte Erfahrungen gemacht.“

So monierte man etwa, dass Rendi-Wagner zwar eine gute Rednerin, aber keine Brandrednerin sei – ihr fehle der rhetorische „Bihänder“, wie ihn selbst Christian Kern gefordert habe.

Zusätzlich habe sie noch nicht den Erfahrungshorizont, um im tagespolitischen Alltag zu bestehen. „Als Parteichef musst Du vom ersten Tag an nicht nur zu sozialen oder gesundheitspolitischen, sondern zu allen Themen einen Standpunkt haben und vertreten können, also auch in Sachen Wirtschafts-, Steuer- oder Weltpolitik. Sich das im Amt zu erarbeiten ist eine enorme Herausforderung bzw. ein Risiko“, sagt ein hochrangiger Wiener Funktionär.

Soviel zu den möglichen Defiziten der ersten Frau an der SPÖ-Spitze.