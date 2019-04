Rendi-Wagner: Kurz ist "Türöffner für Rechtsextreme"

Die SPÖ ist am Samstag mit dem so genannten Themenrat offiziell in ihren EU-Wahlkampf gestartet. Dieser mehr oder weniger kleine Parteitag stand unter dem Motto "Mensch statt Konzern". Aufgeboten hatten die Sozialdemokraten Samstagvormittag in der Ankerfabrik in Wien-Favoriten das, was in Zeiten ohne Regierungsbeteiligung an Prominenz verblieben ist. Angeführt wurde die Gästeschar von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner sowie vom europaweiten sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans. Auch den Spitzen der österreichischen Liste Andreas Schieder und Evelyn Regner wurde ein feierlicher Einzug gewährt.