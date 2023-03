Rendi-Wagner gegen Doskozil: Der Fahrplan zur SPÖ-Kampfabstimmung

Wer führt die SPÖ bei der nächsten Nationalratswahl an? Pamela Rendi-Wagner oder Hans Peter Doskozil?

Der Führungsstreit in der SPÖ lässt die Entscheidungsebenen der Partei in den Fokus rücken. Für kommenden Mittwoch ist zunächst einmal eine Präsidiumssitzung angesetzt, danach tritt der Vorstand zusammen. Letzterer kann die Weichen in Richtung eines vorgezogenen Parteitags oder einer Mitgliederbefragung stellen. Im Folgenden eine Aufschlüsselung, welche Funktion die Gremien erfüllen und wer darin sitzt.