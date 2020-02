Rendi-Wagner fordert nationalen Krisenkoordinator

Sie ist irgendwie wieder ganz da, wo sie schon einmal war. Zurück in einer alten, aber vor allem: in einer gewohnten und ihr recht sympathischen Rolle. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner redet am heutigen Dienstag über das Coronavirus, und da ist sie ganz Infektiologin, Tropenmedizinerin und - zumindest ein wenig - sogar Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit. Bevor sie Gesundheitsministerin wurde, war das ihr Job. Es gibt ihn heute so nicht mehr. Rendi-Wagner wird das ein wenig kritisieren, aber dazu später mehr.

Denn zunächst einmal muss sie den Bogen spannen. Vom Roten Foyer, dem neuen Gesprächsformat der SPÖ, hin zu der Frage, warum sie als Chefin der größten Oppositionspartei über eine globale Epidemie spricht, ja sprechen muss. Immerhin gibt es die Einsatzstäbe in den Ministerien, die Bundesregierung, den Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit.

Die einfache Antwort lautet: Pamela Rendi-Wagner spricht vom Coronavirus, weil sie sich hier ziemlich gut auskennt - und weil sie danach gefragt wird. „Die Leute reden mich einfach auf der Straße an“, sagt sie.

Passanten sprechen die SPÖ-Chefin an und wollen wissen, was sie jetzt tun sollen?

Das ist nicht einmal so unplausibel. Immerhin hatte die SPÖ-Chefin ihre ersten abendfüllenden Auftritte im Fernsehen als Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit. Und dass sie sich bei Tropenmedizin und Epidemien auskennt, ist weidlich beschrieben.

Das Thema interessiert also sie selbst, es emotionalisiert die Menschen, und deshalb widmet Pamela Rendi-Wagner einen Großteil ihrer Doppel-Conference mit Klubchef Jörg Leichtfried der öffentlichen Gesundheit.