Rendi Spitzenkandidatin? „Ich lege für niemanden die Hand ins Feuer“

Inhaltlich setzt der künftige starke Mann der 42-Prozent-Partei im Burgenland auf rote Kernthemen und ein Gegenmodell zu Türkis-Blau – Lob der Sozialpartnerschaft, Absage an Privatisierungen und Mindestlohn von 1700 Euro netto im Landesdienst. Ist das auch Linie der Bundes-SPÖ? „Ich gehe davon aus“, antwortet Doskozil, der die SPÖ wieder auf Glaubwürdigkeitskurs bringen will: „Wir müssen umsetzen, was wir ankündigen.“ Wie glaubwürdig war es, dass Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda mehr mit seiner teuren Uhr auffiel als mit Programmatik? Doskozil milde: „Ob er eine teure oder billige Uhr trägt, entscheidet nicht über die Zukunft der SPÖ.“ Für eine Zukunftsfrage hält Doskozil, der offenlässt, ob er 2020 mit den Blauen weiterregiert, hingegen die Personalisierung in der Politik. Deshalb möchte der Landesrat, der am 28. Februar 2019 im Landtag zum Nachfolger von LH Hans Niessl gewählt werden soll, bei der Landtagswahl 2020 die Direktwahl des Landeshauptmannes. Dass dazu die Änderung der Landes- und der Bundesverfassung nötig wäre, schreckt ihn nicht. „Das wäre eine sinnvolle Änderung.“