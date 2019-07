Rekordwert: So viele Kleinkinder wie noch nie in Kinderbetreuung

Oberösterreich und Steiermark sind Schlusslichter

Besonders hoch ist die Betreuungsquote traditionell in Wien, wo 44 Prozent der unter Dreijährigen einen Kindergarten besuchen. Im Burgenland ist es fast ein Drittel (32,5 Prozent). In Vorarlberg (27,4), Tirol (25,5) und Niederösterreich (24,6 Prozent) besucht fast ein Viertel der unter Dreijährigen eine Betreuungseinrichtung. In Kärnten (22,6) und Salzburg (20,4) sind es entsprechend weniger.