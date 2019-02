Kinderbetreuung: Das Burgenland hinkt hinterher

Berufstätige Eltern stehen dann vor einem Problem, wenn Betreuungseinrichtungen für Kinder geschlossen haben. Und das ist im Burgenland so oft der Fall, wie in keinem anderen Bundesland. Familienministerin Juliane Bogner-Strauß erklärte bei ihrem Burgenlandbesuch am Montag, „dass das Land bei der Kinderbetreuung zwar gut aufgestellt ist, aber die Öffnungszeiten verbessert werden müssen“. Der Bundesschnitt an Schließtagen liegt bei Kindergärten, Krippen und Horten bei 21,4 Tagen im Jahr. Im Burgenland haben die Kinderbetreuungseinrichtungen aber durchschnittlich 36 Tage geschlossen.

Deshalb setzt sich die burgenländische ÖVP nun für die Möglichkeit von „Betriebstageseltern“ ein. Diese Betreuungsform gibt es bereits in fünf anderen Bundesländern in Österreich. Um diese Form der Betreuung künftig auch im Burgenland zu realisieren, hat die ÖVP einen Antrag im Landtag eingebracht. Denn: „Die Rahmenbedingungen müssen geändert werden. Bis jetzt können Tageseltern ihrer Tätigkeit nur in den eigenen vier Wänden nachgehen“, sagt ÖVP-Obmann Thomas Steiner.