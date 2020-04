Livestream: Rekordarbeitslosigkeit - Regierung kündigt "weitere Maßnahmen" an

Mehr als eine halbe Million Arbeitslose - so etwas gab es seit 1946 nicht mehr: Das Arbeitsmarktservice gab am Mittwoch in der Früh infolge der Corona-Krise einen Rekordanstieg an Arbeitslosigkeit bekannt. Den 562.000 Arbeitslosen stehen 60.000 offene Stellen gegenüber. Wiedereinstellungszusagen gibt es zwar mehr als sonst, sie betragen aber auch nur 20 Prozent. Nur ein Fünftel der Arbeitslosen hat demnach eine Job-Zusage.

AMS-Vorstand Johannes Kopf sagt, dieser enorme Anstieg der Arbeitslosigkeit um 52,5 Prozent sei auch für die Beschäftigten des AMS eine noch nie dagewesene Belastung. Nach österreichischer Zählweise beträgt die Arbeitslosenrate 12,2 Prozent.

Die Regierung hat für 13 Uhr eine Pressekonferenz zum Thema "Standort und Beschäftigung" angesetzt. Vizekanzler Werner Kogler sowie die Minister Gernot Blümel, Margarete Schramböck und Christine Aschbacher kündigen "weitere Maßnahmen" an.

Die PK ab 13 Uhr im Livestream: