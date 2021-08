Rekord: Schulden steigen auf fast 90 Prozent des BIP

Finanzminister Gernot Blümel sagt, Österreich werde in den kommenden Jahren auf den Weg der Budgetkonsolidierung zurückkehren. „Günstige Konditionen bei der Finanzierung dürfen nicht als Freifahrtschein für neue Schulden gesehen werden“, sagt Blümel. Schließlich sei das Gegensteuern in der Pandemie deswegen möglich gewesen, weil nach der Finanzkrise der Schuldenstand zurückgefahren wurde. Österreichs Staatshaushalt müsse für etwaige Krisen in der Zukunft gewappnet sein.