Engster Vertrauter von FPÖ-Chef Kickl: Wer ist Reinhard Teufel?

"So grundverschieden er und der Heinz sind", sagt ein FPÖ-Insider, "so ein gut eingespieltes Team waren sie." Mit der Betonung auf "waren", denn 2017 - Strache geht mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz die türkis-blaue Regierung ein, wechselt Teufel innerhalb der FPÖ "die Seite", wie es damals wie heute heißt.

Der "Teufel" oder "der Reini", wie ihn Freiheitliche nennen, sei früher sehr "konfrontativ" gewesen. Spätestens seit er an der Seite von Landbauer in Niederösterreich Regierungsverantwortung als Klubchef trägt, sei er das nicht mehr, sondern "der Verbindungsmann in der Partei", was nicht heißt, dass er ihm fremden Menschen gegenüber immer skeptisch sei. "Der Teufel weiß mehr über die Partei als viele andere."

Damit gemeint seien nicht nur Interna, sondern auch, wie man Wahl kämpft und Inhalte wie Ideologie transportiert. Vor allem in den eigenen Medienkanälen wie unzensuriert.at und FPÖ-TV sowie den nahestehenden, dem rechtsextremen Spektrum zuzurechnenden Kanal AUF1.