Häupls Alleingang bringt SPÖ ins Schleudern

Gestern vollzog der Kanzler die von Häupl vorgegebene Wendung nach und ließ verbreiten, er sei nun auch für Vermögens-Zuwachssteuern. Die SPÖ wolle "einen Schritt auf die ÖVP zugehen", hieß es aus dem Kanzleramt. Wenn die ÖVP allerdings nirgends nachgibt, bleibe man bei Vermögenssteuern.

Mit unverhohlenem Ärger reagierte ÖGB-Präsident Erich Foglar. Auch er hatte per Medien die neue Linie erfahren. Foglar befürchtet, dass nun zur Gegenfinanzierung der Lohnsteuersenkung die Arbeitnehmer an anderer Stelle belastet werden. Daher lautet nun die Parole der SPÖ: "Es muss deutlich mehr Netto vom Brutto bleiben." Exakt diese Linie hatte Sozialminister Rudolf Hundstorfer bereits am Donnerstag vorgegeben und gestern wiederholt. "Neben einer massiven Entlastung der Arbeitnehmer muss eine komplette Gegenfinanzierung auf dem Tisch liegen. Und diese werden ganz sicher nicht die Arbeitnehmer zahlen – auch nicht über ein Sparpaket", sagte Arbeiterkammer-Präsident Rudolf Kaske gestern. Tags zuvor hatte die Arbeiterkammer noch auf Vermögenssteuern beharrt.

Der linke Flügel in der SPÖ, Volkshilfe und Jusos, protestierten heftig gegen den Kurswechsel.