Regierungskrise: Meinl-Reisinger bei Van der Bellen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat seinen Gesprächsreigen in der Regierungskrise Freitagvormittag mit NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger fortgesetzt. Über Inhalte wurde nichts bekannt. Meinl-Reisinger nannte die Unterredung vertraulich und sah ein gutes Gespräch. Als letzter wird am Freitagnachmittag FPÖ-Obmann Herbert Kickl in der Hofburg erwartet.

Meinl-Reisinger hatte vor dem Gespräch mit dem Staatsoberhaupt auf einen Rücktritt von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gedrängt, habe dieser doch wieder einmal eine Krise im Land verursacht. Am Zug sieht Meinl-Reisinger daher die ÖVP.