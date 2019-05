Regierungskrise: Jetzt geht es auch um den Job des Kanzlers

Eingebracht wird der Misstrauensantrag von der Liste Jetzt, aber mit guten Chancen auf Unterstützung von der SPÖ und von der FPÖ. „ Wäre ich Abgeordneter, wäre es gut möglich, dass ich den Misstrauensantrag gegen Kurz unterstütze“, sagt einer der Noch-FPÖ-Minister. Ganz ähnlich Kickl: „Der Hausverstand sagt einem, dass es relativ schwer ist, von jemandem das Vertrauen zu verlangen, der einem gerade das Misstrauen ausgesprochen hat“.

Damit ist klar, wohin der blaue Weg führt. Die FPÖ will nicht mehr den Steigbügelhalter für Kurz spielen. Vorbei ist es mit der Loyalität. Schon am Montag packte die FPÖ-Ministerriege die Umzugskisten, wechselte Handynummern und wartete stündlich auf den Anruf, dass sie ihr Rücktrittsansuchen abschicken sollen.

„Vor der Öffentlichkeit sagt Kurz, dass die FPÖ nicht regieren kann. Am Tag nach dem Bruch ruft Kurz dann alle FPÖ-Minister an, um sich für die gute Zusammenarbeit zu bedanken, und stellt sogar eine Zusammenarbeit nach der Wahl in Aussicht. So ein Verhalten verstehen wir nicht“, sagt einer der FPÖ-Minister vergrämt.