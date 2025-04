Klausur: Regierung feilt an Messenger-Überwachung

Die Regierung geht wieder in Klausur. Vor drei Wochen wurde über Industrie, Wirtschaft und Standort diskutiert, am heutigen Dienstag geht es unter anderem um das heikle Thema Messenger-Überwachung. Wobei am Montag noch unklar war, ob es zu einer Einigung der drei Koalitionsparteien kommt.

Die ÖVP ist mit Innenminister Gerhard Karner schon seit längerer Zeit Antreiberin bei dem Thema. SPÖ und Neos waren – noch als Oppositionsparteien – extrem skeptisch, dennoch fand das Projekt Eingang in den gemeinsamen Koalitionspakt.

Ein Gesetzesentwurf, der bereits im September 2024 in Begutachtung war, sei noch einmal überarbeitet worden und nun Gegenstand der Gespräche, heißt es aus dem Innenministerium.