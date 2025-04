Karner: "Kickl wirft Polizei Prügel vor die Füße"

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ist überzeugt davon, dass schon demnächst die rechtlichen Grundlagen für die Messenger-Überwachung bei Gefährdern und potenziellen Terroristen geschaffen werden.

Das kündigte er in der ORF-Pressestunde an. "Wir werden kommende Woche in der Regierungsklausur den Fahrplan besprechen."