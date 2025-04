Familiennachzug: Mehr als 3.600 Syrer warten auf Entscheidung

Der Grund ist, dass seit dem Machtwechsel in Damaskus syrische Anträge nur noch in Ausnahmefällen behandelt werden. Damit warten gut 3.600 Syrer auf eine Entscheidung.

Wie eine Anfragebeantwortung des Innenministeriums an den SPÖ-Abgeordneten Christian Oxonitsch zeigt, wurden im Jänner nur 14 Einreisen genehmigt. Im September waren es noch 400.

Prinzipiell funktioniert der Familiennachzug derart, dass enge Familienangehörige bei österreichischen Vertretungsbehörden einen Antrag auf Einreise nach Österreich stellen können, wo dann der Antrag formal eingebracht werden kann. Im Regelfall dürfen jene, denen eine Einreisebewilligung erteilt wurde, auch tatsächlich dauerhaft in Österreich bleiben.

Syrer größte Flüchtlingsgruppe

Syrer stellten in den vergangenen Jahren die mit Abstand größte Flüchtlingsgruppe. Dementsprechend gab es auch die meisten Anträge auf Familiennachzug von Syrern. So wurden beispielsweise im vergangenen September 444 Einreisebewilligungen insgesamt erteilt, von denen gleich 400 an Syrer gingen.