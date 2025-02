Messenger-Überwachung: Strafverteidiger warnen vor "überstürzter Gesetzgebung"

Seit dem Terror-Anschlag am vergangenen Samstag in Villach, bei dem ein 14-Jähriger getötet wurde, liegt wieder das Thema Messenger-Überwachung wieder am Tisch.

Die Vereinigung österreichischer Strafverteidiger kann die Forderung der Behörden nach einer dem Stand der Technik entsprechenden Möglichkeit zur Überwachung von verschlüsselter Kommunikation (etwa auf WhatsApp, Signal etc.) "grundsätzlich nachvollziehen", sagt deren Präsident Philipp Wolm, warnt aber vor "überstürzter Gesetzgebung".