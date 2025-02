Eine "anlasslose Massenüberprüfung" kündigte ÖVP-Innenminister Gerhard Karner am Tag nach dem Terroranschlag in Villach an und erneuert seine Forderung nach einer Messenger-Überwachung; der grüne Noch-Koalitionspartner will "Hassprediger im Internet stoppen", und die FPÖ fordert gleich einen "sofortigen Asyl-Stopp". Was ist an diesen politischen Ansagen dran?