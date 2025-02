Nach Anschlag in Villach: Security-Experte will "Bürgerwehr" gründen

Das Messerattentat in Villach erschüttert auch nach zwei Tagen weiterhin die Öffentlichkeit. In jener Schule, die das junge Todesopfer besuchte, stehen am Montag Helferinnen und Helfer des Kriseninterventionszentrum bereits, um Schülerinnen und Schülern beiseite zu stehen.

Der mutmaßliche Täter, ein 23-jähriger Syrer, soll laut Polizei islamistischen Hintergrund haben und sich binnen weniger Monate radikalisiert haben.