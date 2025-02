Nach Villach-Anschlag: "Wen du einmal auf einen Islamisten draufklickst"

Die Messer-Attacke in Villach Samstag Nachmittag war ein islamistisch motivierter Terror-Anschlag . Das gab Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Sonntagvormittag bei einer Pressekonferenz in der Kärntner Stadt bekannt.

Terrorismus-Experte Neumann in ZiB2

Am Sonntag-Abend war dazu der Terrorismus-Experte Peter Neumann zu Gast in der ZiB2. Neumann hat mehrfach vor solcher Art der Radikalisierung gewarnt. Laut ihm habe man seit dem 7. Oktober 2023, dem Hamas-Massaker in Israel, eine revitalisierte Szene der Jihadisten, und einen Anstieg der Aktivität in Westeuropa. Neuman ortet "eine richtige jihadistische Welle." Diese spiele sich nun vor allem im Internet ab. "Auf Plattformen wie TikTok, Instagram oder Telegram. Und die führen in relativ kurzer Zeit zu sehr brutalen Taten."