Trauer und Wut: Wie es den Menschen in Villach nach dem IS-Anschlag geht

„Dein sinnloser Tod bringt uns Trauer und Schmerz und gebietet unser aller Besonnenheit“, steht auf einem orangen Zettel inmitten der Hunderten Blumen und Kerzen, die am Sonntag am Tatort abgelegt wurden. An jenem Tag, an dem „Villach seine Unschuld verloren hat“, wie Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) am Vormittag sagte.

Von Besonnenheit ist bei einem Tankwart an der Raststation bei Pörtschach, 20 Kilometer vor Villach, nicht viel zu merken. Beim Putzen der Scheiben sagt er mit einem Blick auf das Wiener Kennzeichen im typisch kärntnerischen Dialekt: „Jetzt ist es bei uns auch wie bei euch.“ Fix und fertig sei er gewesen, als er den Grund für die Kolonne an Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht erfahren habe, die am Samstagnachmittag auf der Autobahn vorbeirasten: „Abschieben, alle und das sofort“, meint er.

Wut und Trauer liegen an diesem Tag eng beieinander in der siebtgrößten Stadt Österreichs. Dichter Hochnebel hängt am Tag nach dem Attentat über Villach, passend zur gedämpften, wenn nicht gespenstischen Stimmung.

Bedrückend Am Tatort an der Ecke Hauptplatz/Gergerstraße, eigentlich einer der belebtesten Orte in Villach, wurden Absperrgitter aufgestellt. Autos fahren langsam an der Szenerie vorbei, die farbenfrohen Fassaden bilden einen Kontrast zur niedergeschlagenen Stimmung. Die bunten Faschingsfahnen an der Draubrücke wurden abgenommen, nur eine einzelne schwarze Fahne weht im Wind. Ein älterer Mann schnäuzt sich in sein Taschentuch, Tränen laufen ihm über das Gesicht. Szenen wie diese sind in Villach am Sonntag allgegenwärtig.

Gleich um die Ecke packen Tatortermittler schweigend ihr Equipment zusammen. Auch sie können sich dem Eindruck der andächtigen und bedrückten Stimmung vor Ort nicht entziehen. Immer wieder kommen einzelne Personen oder Gruppen, um Kerzen anzuzünden und Blumen niederzulegen. Im Gedenken an jenen 14-Jährigen, der am Samstag Opfer eines 23-jährigen IS-Sympathisanten wurde. Die Wortmeldungen und Meinungen der Passanten gehen zum Teil weit auseinander.

Die Tat hat Villach mitten ins Herz getroffen. Aber wir dürfen uns den Zusammenhalt nicht nehmen lassen von Bürgermeister Günther Albel über den Anschlag

Franz Kircher, der aus einer der umliegenden Gemeinden gekommen ist, um seine Anteilnahme auszudrücken, gibt der „verfehlten Flüchtlings- und Migrationspolitik“ die Schuld an der Tragödie: „Mehr will ich gar nicht dazu sagen“, meint der Pensionist mit einer gehörigen Portion Ärger in seiner Stimme. Gleich neben ihm steht Erich Truppe. „Von der Politik kann man sich keine kurzfristigen Lösungen erwarten. Jetzt geht es einmal darum, zu trauern und die Ereignisse zu verarbeiten.“

Unzufriedenheit Eine Sache zieht sich wie ein roter Faden durch das Stimmungsbild der Villacher Bevölkerung: Unzufriedenheit mit der Politik. Und Entsetzen darüber, dass so eine Wahnsinnstat in einer kleinen, beschaulichen Stadt wie Villach passieren kann.