Der Terror in Villach ist auch ein Symbol der Schwäche Europas

Und wieder – diesmal Villach . Noch sitzt uns der Schock der Amokfahrt von München in den Knochen, am Samstag kam noch die traurige Nachricht, dass ein Kind und eine Frau ihren Verletzungen erlegen sind.

Die immer gleichen Betroffenheitsfloskeln von Politikern, Kirchenvertretern, Repräsentanten der sogenannten „Zivilgesellschaft“, zumal in Verbindung mit der Warnung, sich nicht spalten zu lassen, Hass und Hetze keinen Raum zu geben, können die Menschen nicht mehr hören.

Immerhin, Innenminister Gerhard Karner hat bei seiner Pressekonferenz am Sonntag Entschlossenheit signalisiert. Freilich, auch solches hat man schon oft gehört. Nun ginge es darum, die Entschlossenheit in politisches Handeln überzuführen. Das freilich kann Österreich alleine nicht stemmen. Auch ein von Friedrich Merz geführtes Deutschland nicht. Dazu bräuchte es koordiniertes europäisches Vorgehen. Eigentlich sollte dies ja angesichts einer Vielzahl von rechts bzw. konservativ regierten Ländern möglich sein. Dazu wird es indes auch die Bereitschaft brauchen, die einschlägigen rechtlichen Grundlagen gegebenenfalls nachzujustieren. Wenn rechtlich nicht möglich, was politisch geboten ist, muss man eben das Recht ändern.

Auf einer anderen Ebene bemerkenswert ist, was der türkischstämmige und in Wien tätige Soziologe Kenan Güngör zur Serie der blutigen Anschläge sagt: Entgegen dem Narrativ nämlich, dass diese Terrorakte nichts mit dem Islam zu tun hätten, hält er auf seinen Social-Media-Accounts fest: „Ideologiekritisch betrachtet“ dürfe man nicht behaupten, „dass islamischer Extremismus nichts mit dem Islam, seiner Theologie und Geschichte zu tun hat“. Die historisch-kritische Aufarbeitung, die Europäer, Amerikaner, Christen bezüglich Kolonial- und Kirchengeschichte geleistet haben, sei auch von den Muslimen einzufordern, so Güngör.