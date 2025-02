Messerattentat in Villach: IGGÖ verurteilt "abscheuliche Tat"

Bei einer Pressekonferenz am Sonntag war Innenminister Gerhard Karner in Villach vor Ort. Für die Ermittler steht fest, dass es sich um eine terroristisch motivierte Tat mit IS-Bezug handelt. Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) reagiert nun in einer Presseaussendung und verurteilt das Messerattentat. Das Attentat stehe "in völligem Widerspruch zu den Werten unseres Glaubens" heißt es in der Aussendung.