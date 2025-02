Kärntner Kirchenvertreter rufen nach Messerangriff zu Besonnenheit auf

Nach dem Messerattentat auf mehrere Passanten in Villach am Samstagnachmittag haben sich auch Kärntner Kirchenvertreter zu Wort gemeldet. Es gelte stärker als je zuvor, als Gesellschaft besonnen zu bleiben und den Zusammenhalt zu stärken, teilte die Pressestelle des Diözesanbischofs per Aussendung am Sonntag mit.