Experte Badelt fordert: "Alle 2.449 Förderungen überprüfen"

Es sieht also düster aus, aber die Republik ist dennoch alles andere als arm, wie man an den 2.449 bestehenden Förderungen sieht. Doch die zuletzt gelebte Praxis, jedes Problem einfach mit Steuergeld zu bewerfen, geht sich heute einfach nicht mehr aus. Was also tun?

Das Finanzministerium bestätigt, dass so eine „Fördereffizienzarbeitsgruppe“ im Entstehen ist, noch gebe es aber keine Details. Erst am vergangenen Mittwoch hatten Spitzenvertreter von Bund, Ländern und Gemeinden nach dem Budgetgipfel im Kanzleramt Geschlossenheit demonstriert und sich gemeinsam zu Einsparungen bekannt.

Der Fiskalrats-Präsident Christoph Badelt muss da schmunzeln. „Ich denke, jeder spart gerne bei der abstrakten Idee, es vergibt aber jeder auch gerne Förderungen“, sagt er zum KURIER. So sei zuletzt schon mehrfach eine Überarbeitung des Förderwesens beim Finanzausgleich ausgemacht worden. „Es ist aber nie etwas Wirksames passiert.“ Warum nicht? „Ich fürchte, weil bisher die Not nicht groß genug war“, sagt der Wirtschaftsprofessor.

Jetzt sei die Not aber groß genug – warum eigentlich? „Zum einen ist es so, dass wir in einer schwierigen finanziellen Situation sind – wegen der schlechten Wirtschaftslage und der sinkenden Einnahmen aufgrund des sinkenden Steueraufkommens. Zum anderen ist es so, dass wir eigentlich keinen funktionsfähigen inner-österreichischen Stabilitätspakt haben. Denn bis 2023 hat wegen der vielen Krisen die allgemeine Ausweichklausel gegolten, sodass die Maastricht-Regeln nicht sanktioniert wurden. Und 2024 war ein Übergangsjahr, wo sich niemand so richtig ausgekannt hat. Aus meiner Sicht, was wir jetzt brauchen, ist ein neuer Stabilitätspakt für Bund, Länder und Gemeinden, der auf den EU-Fiskalregeln aufbaut. Das muss möglichst rasch ausverhandelt werden. Dann hätten die Länder und Gemeinden wieder Leitlinien, wie viel sie ausgeben dürfen. Das wussten die Länder vorher auch, aber es gab eben keine klaren Vorgaben“, erklärt der Fiskalratschef.