Förderungen: Gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht

Das Problem liegt weniger in der Finanzierung als in der Steuerung: undifferenzierte Richtlinien, fehlende Anreizlogik, überkomplexe Verfahren.

Öffentliche Förderungen sollen Investitionen ermöglichen, die ohne Unterstützung nicht zustande kämen – ökonomisch sinnvoll und beihilfenrechtlich notwendig. In der Praxis verfehlen viele Programme dieses Ziel. Jüngstes Beispiel: „Raus aus Öl und Gas“. Milliarden waren rasch „reserviert“, da eine bloße Online-Registrierung ohne Nachweis genügte. Die Wirkung bleibt ungewiss – der „Blockiereffekt“ real.

Zielgruppen

Am Anfang jeder Förderung muss stehen: Wer soll gefördert werden – und warum? Unterschiedliche Zielgruppen brauchen auch unterschiedliche Instrumente. Für einfache Vorhaben bieten sich pauschale Fixzuschüsse an, bei strategischen Projekten sollten Bonuspunkte für Transformationswirkung, CO₂-Minderung oder Innovationsgrad wirken. Förderhöhe und -quote müssen anhand objektivierbarer, vorab nachweisbarer Kriterien (beispielsweise technische Standards, Effizienzkennzahlen, Systemkombinationen) genau nachvollziehbar und steuerbar sein.