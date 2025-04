Zoll-Krieg mit Folgen: Wie hart Trumps Maßnahmen auch Österreich treffen

Hattmannsdorfer wird sich am Montag mit seinen Amtskollegen in Luxemburg über die Gegenmaßnahmen der EU austauschen. Er plädiert klar dafür, der USA bei Waren aus republikanischen Bundesstaaten weh zu tun und auch Maßnahmen gegen US-Digitalkonzerne zu ergreifen. Damit will Hattmannsdorfer Trump „an den Verhandlungstisch“ zwingen. Gerade im Digitalbereich ist aber Kreativität nötig, man kann nicht einfach einen Euro pro Mausklick verlangen. Felbermayr schlägt etwa eine EU-weite Umsatzsteuer auf digitale Werbeeinnahmen vor. Hattmannsdorfer kann sich vorstellen, die Regularien in den EU-Verordnungen Digital Services Act und Digital Markets Act zu verschärfen.

Dennoch ist Trump offenbar wild entschlossen, an den Zöllen zunächst festzuhalten. Er will damit seine America-First-Politik durchsetzen, also Konzerne zu mehr Produktion in den USA zwingen und auf diesem Weg auch das Handelsbilanzdefizit reduzieren. Was er nicht dazu sagt, ist, dass das US-Handelsdefizit nur im reinen Warenbereich so groß ist – nämlich mehr als 150 Milliarden Euro mit der EU. Rechnet man Waren und Dienstleistungen zusammen – hier fallen US-Tech-Giganten wie Facebook, Google etc. hinein – ist das US-Handelsbilanzdefizit nur noch 48 Milliarden groß. Und das entspricht lediglich rund drei Prozent des gesamten Handels zwischen den USA und Europa.