ÖVP-Wirtschaftsminister erklärt: Was Trumps Zollkeule für Österreich bedeutet

Am kommenden Montag befasst sich ein dann außerordentlicher EU-Handelsministerrat in Luxemburg mit dem Thema.

An dem Treffen am Donnerstagvormittag im Haus der Industrie in Wien wird neben Vertretern wichtiger Exporteure auch der WIFO-Handelsökonom Harald Oberhofer von der Wirtschaftsuniversität Wien teilnehmen. Ziel des Treffens sei auch die Vorbereitung der österreichischen Positionierung beim Handelsministerrat am Montag, sagte Hattmannsdorfer im Vorfeld.