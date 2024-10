Steirische Regierungsspitze hält Van der Bellens Entscheidung für "unverantwortlich"

"Ich halte es für völlig falsch, dass der Bundespräsident nicht den Vertreter der stimmenstärksten Partei mit einem Regierungsbildungsauftrag ausstattet. Es ist eigentlich unverantwortlich, Herbert Kickl so schnell aus der Verantwortung und in die Märtyrer-Rolle und ins Schmollwinkerl zu entlassen", schreibt Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP).

"Bundespräsident hätte nicht mit Usancen brechen sollen"

Drexler erinnert an die "in Österreich demokratische Usance, dass der Vertreter der stärksten Partei den Regierungsbildungsauftrag bekommt" - und das war bekanntlich die FPÖ mit Kickl.

"Ich bin der Meinung, dass der Bundespräsident diese Gepflogenheit jetzt nicht hätte brechen sollen. Denn es ist die Verantwortung der stimmenstärksten Partei, tragfähige Mehrheiten zu organisieren. Und erst wenn das nicht gelingt, müssen andere Möglichkeiten ausgelotet werden."

In der steirischen Landesverfassung sei dieses Prinzip festgeschrieben. "Bei uns ist immer der Spitzenkandidat der stärksten Partei mit der Bildung einer Landesregierung beauftragt. So gesehen ist die steirische Landesverfassung noch eleganter als die Bundesverfassung", erklärt Drexler, der selbst kurz vor einer Landtagswahl steht, weiter.

Also macht er bei der Gelegenheit auch gleich ein bisschen Stimmung für den Wahlkampf: "Ich hoffe, dass die Karten in der Steiermark ganz anders gemischt werden. Wir haben in den letzten Jahren sehr gute Arbeit für die Steiermark geleistet und ich hoffe, dass wir am 24. November den konstruktiven Weg der weiß-grünen Zusammenarbeit fortsetzen können und keine Verhältnisse wie in Wien haben."