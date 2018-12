Regierungsbilanz: "Reformzug" soll auf Schiene bleiben

Es gelte jedoch, fünf Punkte zu berücksichtigen: Bessere Unterstützung für pflegende Angehörige, Qualifizierung und ordentliche Entlohnung für Pflegepersonal, Neuaufstellung der Pflegeorganisation inklusive Stärkung der mobilen Pflege, nachhaltige Finanzierung der Pflege und die Nutzung von Technologie und Innovation - denn auch hier gebe es vieles, das man im Pflegebereich verwenden könne, sagte Kurz.

Dritter Reformschwerpunkt für das kommende Jahr soll schließlich, wie bereits mehrfach angekündigt, die Digitalisierung werden. Hier hat die Regierung sechs Bereiche identifiziert, in denen sie Handlungsbedarf sieht: Verwaltung (konkret das mobile Verwaltungsportal oesterreich.gv.at), Infrastruktur (beim 5G-Ausbau soll Österreich 2019 EU-Vorreiter werden), Bildung (Implementierung des digitalen Klassenzimmers), der ländliche Raum (hier gebe es die "massive Chance, Jobs wieder zurückzuholen, damit Menschen nicht täglich pendeln müssen"), Innovation nutzen (man sei in Kontakt mit Technologieunternehmen, um Testregionen für neue Produkte in Österreich anzusiedeln) und Sicherheit (Republik und Wirtschaft stünden vor neuen Herausforderungen durch die Digitalisierung).