Ein Jahr Regierung: Das doppelte Gesicht der FPÖ

Doch was ist das nun: Kalkül oder mangelnde Kontrolle von Vizekanzler Strache über seine Partei?

Beides, meint Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle. Zum Teil sei es Kalkül; das zeige sich etwa an der Sprache und den Bildern, die die FPÖ in sozialen Netzwerken verwende. Auch wären unter Strache „so viele Burschenschafter wie noch nie in Positionen gekommen“.

Andererseits merke man der FPÖ die Jahre in der Opposition an. So schnell könne man die Rollen einfach nicht wechseln, meint die Politologin.

Dem könne sich selbst Strache, der mittlerweile etwa mehrfach deutlich gegen Antisemitismus Stellung bezogen hat, nicht entziehen: „Wenn man seine Facebook-Postings und seine Bierzeltreden anhört, ist er weit weniger staatsmännisch als bei der Pressekonferenz neben dem Bundeskanzler“, analysiert Stainer-Hämmerle.