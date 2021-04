Regierung und IV starten MINT-Wettbewerb für Mädchen

Auch IV-Vizepräsidentin Sabine Herlitschka ergänzt: „Ohne Technik geht heute nichts mehr! Viele moderne Produkte wie lebensrettende Medikamente, Smartphones oder Elektroautos sind ohne Forschung und Technologie aus Österreich nicht möglich. Die Unternehmen suchen immer stärker nach gut ausgebildeten Talenten im MINT-Bereich. Doch gerade hier sind Mädchen und Frauen deutlich unterrepräsentiert. Das muss sich ändern. Mein Appell geht daher an alle MINT-Girls in Österreich: macht mit bei unserer Challenge. Wir brauchen euch und eure Ideen."

Weitere Informationen sowie die die Einreichmöglichkeit finden sich auf der Plattform https://mint-girls.at

Wegen der Corona-Pandemie findet der gesamte Girls‘ Day des Bundes in diesem Jahr online statt. Auf der Girls‘-Day-Website unter www.girlsday-austria.at erhalten die interessierten Mädchen unter anderem Einblicke in den Arbeitsalltag von Fluglotsinnen, Statistikerinnen, und Chemikerinnen und können an Online-Workshops teilnehmen.