Regierung sucht Schulterschluss gegen IS-Terror

Google ist als Betreiber der Videoplattform dabei täglich mit einer großen Menge problematischer Inhalte konfrontiert. Victoria Grand kümmert sich in ihrer Funktion als Head of Communications and Community Policy bei YouTube um Themen wie Privatsphäre, Sicherheit für Kinder und Familien im Netz, aber auch um Strategien, die konzernweit bei Google angewendet werden können. Bevor die Google-Managerin für den Internetkonzern arbeitete, war sie unter anderem auch als Lehrerin und Beraterin in Bildungsfragen tätig. Außerdem hat Grand eine juristische Ausbildung und sammelte berufliche Erfahrung in einer Rechtsanwaltskanzlei.

Kürzlich wurde seitens Google eine eigene Richtlinie zum Thema Verhetzung veröffentlicht. Google arbeitet dabei mit Organisationen wie der Anti-Defamation League ( ADL) zusammen und stand zwei Jahre lang in engem Austausch mit NGOs und Experten, um Ideen und Strategien zu der Problematik zu diskutieren. Dem Konzern geht es dabei auch um die richtige Balance zwischen freier Meinungsäußerung und dem Unterbinden und Entfernen verhetzender Inhalte.

“Millionen Menschen nutzen YouTube, Blogger und Google+ jeden Tag. Für uns steht es dabei im Vordergrund, eine sichere und lebendige Plattform sowohl für die NutzerInnen als auch die Kreativen zu gewährleisten”, sagt Wolfgang Fasching-Kapfenberger, Unternehmenssprecher bei Google Österreich. “Wir stellen daher online Werkzeuge zur Verfügung, um Hass-Botschaften im Internet zu melden und wir reagieren sehr rasch darauf, Inhalte zu entfernen, die unsere Richtlinien verletzen.”