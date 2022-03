Impfpflicht: Regierung verkündet Entscheidung am Mittwoch

Die im Bundeskanzleramt angesiedelte Kommission zur Evaluierung der Impfpflicht wird am heutigen Dienstag ihren Bericht fertigstellen - der KURIER berichtete. Mittwochfrüh soll dieser dann an Bundesregierung und Nationalrat übermittelt werden, hieß es am Dienstag in einer schriftlichen Mitteilung des Kanzleramtes. Am Mittwoch wird die Regierung auch ihre Entscheidung präsentieren, wie es mit der Impfpflicht weitergehen soll. Also etwa, ob sie, wie ursprünglich vorgesehen, ab 15. März sanktioniert wird.

Die Kommission gibt eine Stellungnahme ab, ob die Umsetzung der Impfpflicht aus rechtlicher sowie medizinischer Sicht zielführend und gerechtfertigt ist. Die politischen Signale gehen klar in Richtung einer Verschiebung. Schon im Februar zeigten einige Landeshauptleute auf und sprachen sich für ein Aussetzen aus. Rund eine Million Erwachsene verstoßen derzeit gegen das Gesetz.